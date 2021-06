Rachel Zegler Perankan Snow White di Live Action Snow

jpnn.com, JAKARTA - Disney akan membuat adaptasi layar lebar live action dari kisah legendaris Snow White.

Artis Rachel Zegler akan berperan sebagai putri salju dalam layar lebar live action itu, dikutip dari The Hollywood Reporter, Rabu (23/6).

Film yang akan tayang pada Desember itu menjadi debut akting Zegler di layar lebar.

Dia juga berpean dalam sekuel buku komik DC Shazam! Fury of the Gods, yang dibintangi oleh Zachary Levi.

Tim di balik lagu-lagu dari The Greatest Showman dan Dear Evan Hansen yaitu Benj Pasek dan Justin Paul akan menulis lagu baru untuk film tersebut.

Soundtrack aslinya termasuk lagu Heigh-Ho, Someday My Prince Will Come dan Whistle While You Work.

Film yang diperkirakan akan mulai diproduksi pada 2022 itu berkisah tentang putri baik hati yang diberi apel beracun oleh ibu tirinya.

Sang putri lantas tertidur lelap hingga akhirnya terbangun setelah mendapat ciuman dari sang pangeran. (antara/jpnn)



