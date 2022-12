Raih 314 Penghargaan Sepanjang 2022, PLN Sukses Jalankan Transformasi & Siap Sambut 2023

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo sukses menjalankan transformasi dan meningkatkan kinerja operasional perseroan.

Capaian ini tercermin melalui 314 penghargaan tingkat nasional hingga internasional yang diperoleh perseroan sepanjang 2022.

Berbagai kategori penghargaan diraih meliputi inovasi dan transformasi mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi hingga pelayanan pelanggan.

PLN juga mendapat apresiasi berkat leadership dan terobosan di bidang keuangan, sustainability, kehumasan/ public relations, K3, SDM, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), marketing, kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, compliance dan digital.

Darmawan menuturkan torehan prestasi yang dikantongi PLN sepanjang 2022 merupakan hasil kerja keras seluruh Insan PLN dan juga dukungan dari Pemerintah.

"Penghargaan dan apresiasi yang datang baik dari dunia internasional, nasional semua tak lepas dari arahan Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Bapak Erick Tohir yang terus mendukung dan mendorong PLN untuk terus bertransformasi. Peran aktif dari kementerian terkait lainnya juga menjadi pemecut semangat kami dalam bekerja keras untuk membuat PLN semakin membaik," ujar Darmawan.

Apresiasi dari dunia Internasional berhasil diraih PLN berkat pelayanan terbaiknya kepada pelanggan. Antara lain membawa pulang penghargaan tertinggi Platinum The Best Contact Center Customer Experience pada Contact Center Asia Pacific (CC APAC) Awards 2022 serta empat penghargaan untuk anak perusahaannya PLN ICON Plus karena transformasi pelayanan pelanggan yang mumpuni.

Di kancah nasional, anugerah terbaru yang ditorehkan PLN di bidang lingkungan melalui penghargaan Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) Emas Tahun 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).