Raih Medali di SEA Games, 2 Atlet Jetski Dihadiahi Stik Golf Srixon Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Golf House sebagai eksklusif distributor Srixon memberikan apresiasi kepada dua atlet jetski, Aero Sutan Aswar dan Aqsa Sutan Aswar.

Atlet kakak beradik itu mendapat apresiasi berupa stik golf, setelah mereka meraih medali di SEA Games 2023.

Adapun Aero menyumbang medali emas dari nomor Endurance Runaboat Open, sedangkan Aqsa menyabet perunggu di nomor yang sama.

"Senang sekali bisa diapresiasi atas prestasi yang saya raih di SEA Games 2023 kemarin," kata Aero, dalam keterangannya, Kamis (1/6).

Menurut Aero, golf memang hobi olahraga yang digelutinya selain jetski dan tenis. "Saya baru pertama kali break 90 minggu lalu,” ujarnya.

Penyerahan apresiasi itu dilakukan bersamaan dengan peluncuran stik golf terbaru Srixon, The All New ZX Mk II Irons dan ZX MK II Woods, Rabu (31/5).

Srixon merupakan global dalam peralatan golf berkualitas tur. Stik golf yang diluncurkan, iron baru ZX Mk II ini menawarkan performa terbaik.

Karakteristik desain baru eksklusif untuk ZX7 Mk II Irons, PureFrame meningkatkan perasaan dengan mengurangi getaran yang tidak diinginkan.