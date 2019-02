Raisa Sudah Boleh Pulang ke Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa sudah pulang dari rumah sakit setelah melahirkan pekan lalu. Kini dia telah berada di rumah dengan Hamish Daud.

Hal tersebut diketahui lewat Insta Story yang diunggah Raisa beberapa saat lalu. Dia memperlihatkan kondisi rumah yang masih dipenuhi bunga dan balon ucapan selamat dari kenalan.

"Rumah masih meriah banget," tulis Raisa, Senin (18/2).

Sebelumnya, pelantun Kali Kedua itu juga menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan kenalan lainnya. Sebab dia banyak menerima ucapan selamat serta doa dari publik.

"Dear friends, family, and collagues. Thank you so much for the amount of love you guys have shown me, @hamishdw and little Zalina. The flowers, gifts, and baloons are all so incredible," ujar Raisa.

Raisa melahirkan anak pertama dari pernikahan dengan Hamish Daud pada Selasa (12/2) dini hari. Bayi perempuannya dilahirkan lewat operasi caesar di salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan.

Raisa dan Hamish Daud lantas memberi nama anak pertama mereka dengan sebutan Zalina Raine Wyllie. Ucapan selamat terus mengalir untuk publik figur yang menikah 3 September 2017 itu. (mg3/jpnn)