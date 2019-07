Ralali.com Raih Pendanaan 13 Juta USD dari Arbor dan AddVentures

jpnn.com, JAKARTA - Ralali.com, platform B2B marketplace online pertama dan terbesar yang bertujuan membantu bisnis UMKM di Indonesia - negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia meraih pendanaan sebesar 13 juta USD.

Investasi seri C Ralali.com ini dipimpin oleh Arbor Ventures (Singapura), TNB Aura (Singapura) dan founder dari ZIGExN Co., Ltd., Mr Jo Hirao (Jepang), dengan partisipasi dari AddVentures (Thailand) dan Qualgro (Singapura) sebagai investor pendahulu.

Ralali.com berencana menggunakan pendanaan untuk memudahkan, memperluas dan memperkuat UMKM Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan usaha.

Saat ini Ralali.com menghubungkan 12 ribu pemasok termasuk brand besar seperti Unilever Food Solutions, PaperOne, Asus, Siam Cement Group, P&G, Unil Opal dengan lebih dari setengah juta UMKM di seluruh Indonesia sebagai penggunanya.

Menawarkan one-stop-solution berbasis teknologi termasuk web dan aplikasi mobile untuk melakukan pemesanan, Ralali.com sekarang menyediakan solusi pemenuhan kebutuhan usaha dan pembiayaan untuk UMKM.

"Misi kami adalah membantu UKM tradisional bertumbuh dengan memanfaatkan teknologi digital. Pendanaan ini akan membantu kami meningkatkan teknologi dan tim kami untuk melayani jutaan UMKM Indonesia dalam memenuhi kebutuhan usaha mereka melalui platform digital Ralali.com. Dengan menjadi super app, pembeli dengan segmen usaha spesifik dapat menemukan solusi yang terkurasi untuk produk kebutuhan usaha, pembiayaan dan logistik yang relevan dengan usaha masing-masing,” ujar CEO Ralali.com Joseph Aditya.

Sejak 2018 Ralali.com telah menciptakan akses pembiayaan B2B demi membuat UMKM lebih inklusif dan lebih efisien, seperti pinjaman mikro dan ketentuan pembayaran.

Hingga saat ini sudah lebih dari 1.500 UMKM yang menikmati fasilitas dari Ralali.com ini. Arbor Ventures, investor yang bergabung dalam putaran ini menuturkan selama berinvestasi di banyak layanan keuangan, kami gembira saat melihat pertumbuhan pasar e-commerce B2B di Indonesia dan bagaimana Ralali.com berkontribusi secara signifikan kepada pertumbuhan tersebut.