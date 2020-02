Raline Shah Bangga Film Parasite Borong Piala Oscar

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Raline Shah turut bangga atas empat piala Oscar yang berhasil dibawa pulang Bong Joon Ho dalam film Parasite di ajang Academy Awards ke-92.

Ajang penghargaan insan perfilman kelas dunia itu dihelat di Dolby Theater, Los Angele, pada Minggu (9/2) waktu setempat.

"Sejarah telah teraih dan sudah saatnya dunia film Asia menujukan kualitas yang setara dengan kehebatan para sineas dunia lainnya," kata Raline Shah, Rabu (12/2).

Baca Juga: Raline Shah Pesta Bareng Pemain dan Sutradara Parasite

Pemain film Orang Kaya Baru itu juga memberikan ucapan selamat kepada pemain dan kru produksi "Parasite". Dia mengatakan bahwa ini merupakan sejarah baru di perhelatan Oscar.

"Bangga sekali melihat film Asia mampu mendapatkan tempat terbaik dunia tanpa harus melulu menampilkan eksotisme tempat kami berasal. Ini merupakan pencapaian luar biasa," ujarnya.

"Parasite" menjadi film berbahasa asing pertama yang berhasil meraih Oscar untuk kategori Best Motion Picture atau Film Terbaik di Academy Awards 2020, Los Angeles, Minggu (9/2) waktu setempat, tak hanya itu mereka juga membawa pulang tiga piala lainnya.

Sutradara Bong Joon-ho berhasil mendapat Best Director dan Best Original Screenplay bersama Han Jin-won. "Parasite" juga membawa pulang Oscar untuk kategori Best International Feature sehingga total mendapatkan empat piala Oscar.(ant/jpnn)