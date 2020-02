Raline Shah Pesta Bareng Pemain dan Sutradara Parasite

jpnn.com - Aktris asal Indonesia Raline Shah berkesempatan hadir dalam acara after party Oscar 2020. Dia berbaur dengan sejumlah sineas dunia, salah satunya yakni para pemain dan sutradara film Parasite.

Lewat akun Instagram miliknya, Raline Shah memperlihatkan pose sedang memegang Piala Oscar. Piala itu adalah milik Bong Joon Ho, sutradara yang meraih sutradara terbaik dan mengantarkan film Parasite jadi film terbaik.

"Sungguh kemenangan yang epic untuk film Parasite," ungkap Raline Shah, Selasa (11/2).

Tidak hanya itu, pemain film Orang Kaya Baru tersebut juga membagikan foto bersama beberapa pemain Parasite. Raline Shah tampak bersama Park So Dam, Cho Yeo Jeong, Jang Hye Jin, dan Song Kang Ho.

Seperti diketahui, ajang penghargaan insan perfilman dunia, Academy Awards 2020 sukses digelar di Dolby Theatre, Hollywood, California, Minggu (9/2) waktu setempat. Sejumlah pemenang dari berbagai kategori telah diumumkan untuk meraih Piala Oscar.

Parasite menjadi salah satu film yang berjaya dalam penyelenggaraan tahun ini. Film garapan sutradara Bong Joon Ho meraih empat piala Oscar untuk Best Original Screenplay, Best International Feature Film, Best Director, dan Best Motion Picture. (mg3/jpnn)