Ramadan Perdana Bareng Suami, Begini Perasaan Aurel Hermansyah

Pasangan pengantin baru Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tengah berbahagia.

Tahun ini menjadi Ramadan perdana bagi mereka setelah resmi menjadi pasangan suami istri.

"Enggak berasa sebentar lagu bulan Ramadan, dan tahun tahun ini Ramadan sudah sama suami," tulis Aruel di akunnya di Instagram.

Pesohor kelahiran 10 Juli 1998 itu mengungkapkan kebahagiaannya bisa menjalani puasa Ramadan bersama sang suami. "Hi hi hi gemas," lanjut Aurel.

Atta pun merasakan hal yang sama. Dia tak menyangka tahun ini akan melewati Ramadan bersama pasangan.

"Enggak nyangka Ramadan sebentar lagi sudah sama istri. Sahur bareng buka bareng," beber YouTuber nyentrik itu.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menikah di sebuah hotel mewah kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu (3/4).

Pernikahan yang ditayangkan secara live di televisi itu disaksikan Presiden Joko Widodo dan istri, Iriana. (jlo/jpnn)



