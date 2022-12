RamenYA! Sudah Kantongi Sertifikasi Halal

jpnn.com, JAKARTA - RamenYA! kini telah memiliki 59 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Bali, dan Sumatra.

Salah satu menu andalannya adalah ramen, mi dengan cita rasa kuah yang khas.

Nikmatnya menu di RamenYA! memunculkan pertanyaan apakah makanan khas Jepang itu halal untuk dikonsumsi.

Yansen Salim, pemilik RamenYA! mengatakan bahwa menu di restoran miliknya halal karena sejak awal sudah menjalankan sistem no pork, no lard, no angciu, dan no mirin atau sake.

Menurut dia, proses sertifikasi halal tersebut sudah diajukan kepada pihak LPPOM MUI dan BPJPH. Tepat pada 26 November 2022, RamenYA! mendapatkan sertifikasi halal untuk semua gerai di Indonesia.

"Jadi, pencinta ramen tidak perlu khawatir dan mempertanyakan lagi soal halal atau tidaknya menu yang kami sajikan," kata Yansen Salim, dalam keterangannya, Minggu (11/12).

Dia kembali menegaskan bahwa sertifikasi halal dari LPPOM MUI dan BPJPH menjadi bukti bahwa hidangan RamenYA! aman untuk dikonsumsi kalangan muslim di tanah air.

"Hingga saat ini, para penggemar RamenYA! mengakui banyaknya menu yang bisa dijadikan hidangan favorit sesuai lidah nusantara," tuturnya.