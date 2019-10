Raptors Kalahkan Pelicans di Gim Pembuka NBA, Clippers Kuasai LA

jpnn.com, TORONTO - Juara bertahan NBA Toronto Raptors memenangi laga pembuka musim 2019/20 dengan menundukkan New Orleans Pelicans 130-122 lewat babak overtime di Scotiabank Arena, Ontario, Kanada, Rabu (23/10) siang WIB.

Dua lemparan bebas Kyle Lowry pada sisa waktu 29,2 detik kuarter keempat yang mengubah kedudukan menjadi 117-117 dan bertahan hingga laga harus dilanjutkan ke babak overtime. Lima menit babak overtime berjalan seret, tetapi tembakan tripoin Fred VanVleet pada sisa waktu satu menit 27 detik melesak dan membawa Raptors menjauh 127-122.

Sekira 30 detik berselang, giliran Lowry yang melesakkan tembakan tripoin yang menjadi angka pemungkas pertandingan, memastikan kemenangan Raptors 130-122.

Pascal Siakam membuktikan ia pantas dihadiahi kontrak baru empat tahun oleh Raptors dengan membukukan double-double 34 poin dan 15 rebound diikuti lima assist. VanVleet juga mengemas 34 poin dilengkapi lima rebound dan tujuh assist. Keduanya dibantu Lowry 22 poin, lima rebound dan enam assist, Serge Ibaka 13 poin serta OG Anunoby 11 poin dan tujuh rebound.

Sebaliknya, tim tamu tak diperkuat debutan Zion Williamson yang cedera sehingga pasokan angka datang dari Brandon Ingram berupa 22 poin, JJ Redick 16 poin, Josh Hart dwiganda 15 poin dan 10 rebound, Nicolo Melli 14 poin dan Jrue Holiday 13 poin.

