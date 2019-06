Ukir Sejarah, Toronto Raptors Rebut Juara NBA di Kandang Golden State Warriors

jpnn.com, OAKLAND - Toronto Raptors mengukir sejarah usai memastikan gelar juara NBA 2019. Klub yang bermarkas di Ontario, Kanada itu menjadi juara untuk pertama kali sejak klub berdiri pada 1993.

Pertama juga dalam sejarah NBA, klub di luar Amerika Serikat menjadi jawara. Raptors kampiun usai mengalahkan juara bertahan Golden State Warriors 4-2 (best of seven).

Raihan gelar pertama NBA itu mereka pastikan pada game keenam yang digelar di kandang Warriors, Oracle Arena Oakland, Jumat (14/6) pagi WIB. Raptors menang 114-110.

Dalam game ini, Kyle Lowry dan Pascal Siakam masing-masing mencetak 26 poin untuk Raptors. Sementara Kawhi Leonard dan Fred VanVleet masing-masing menambahkan 22 poin. (adk/jpnn)

NBA Finals 2019

Game 1: Warriors 109-118 Raptors

Game 2: Warriors 109-104 Raptors

Game 3: Raptors 123-109 Warriors

Game 4: Raptors 105-92 Warriors

Game 5: Warriors 106-105 Raptors

Game 6: Raptors 114-110 Warriors

*Tuan rumah disebut belakangan

Juara NBA dalam 10 tahun terakhir:

2019: Toronto Raptors

2018: Golden State Warriors

2017: Golden State Warriors

2016: Cleveland Cavaliers

2015: Golden State Warriors

2014: San Antonio Spurs

2013: Miami Heat

2012: Miami Heat

2011: Dallas Mavericks

2010: Los Angeles Lakers