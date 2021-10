Rawat Kulit Antipenuaan Dini dengan Layanan Premium

jpnn.com - Erha menghadirkan rangkaian treatment kulit dan rambut terbaru untuk konsumen premiumnya.

Kaum urban kini makin fokus terhadap kesehatan dan estetika kulit melalui perawatan rutin.

Beberapa tahun terakhir, bisnis klinik kesehatan kulit maupun kecantikan berkembang pesat dan secara progresif menghadirkan berbagai treatment kulit yang inovatif.

Hal tersebut secara tidak langsung membuat kompetisi di antara klinik kesehatan kulit di Indonesia meningkat dan berlomba-lomba memberikan layanan terbaiknya. Termasuk klinik kecantikan Erha

Berpengalaman selama 22 tahun, Erha kini mengembangkan layanan terbarunya dengan menghadirkan rangkaian treatment kulit dan rambut untuk konsumen premiumnya.

Sebagai pionir di industri Beauty and Wellness di Indonesia, Erha kini memperkenalkan The Riserva by Erha sebagai bagian dari premium clinic.

Resmi dibuka pada awal April 2021 lalu, The Riserva by Erha hadir sebagai destinasi baru konsumen yang menginginkan kualitas pelayanan first class, dengan suasana private yang lebih nyaman dan mewah, yang belum pernah didapatkan konsumen sebelumnya.

The Riserva by Erha menawarkan pelayanan eksklusif seperti pendampingan oleh satu personal assistant khusus yang akan membantu proses reservasi.