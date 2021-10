Rayakan Hari Wayang Nasional, SENA WANGI Gelar Living ICH Forum for WPT

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Wayang Nasional (HWN) pada 9 November, dijadikan momentum penyelenggaraan Living Intangible Cultural Heritage Forum for Wayang Puppet Theater (ICH Forum for WPT) in Indonesia, serta dirilisnya Rumah Wayang Dunia.

Ketua Umum Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia (SENA WANGI) Suparmin Sunjoyo mengatakan Living ICHF for WPT in Indonesia, akan digelar tanggal 7 – 9 November 2021 mendatang.

“Hal ini sesuai mandat rapat ICH NGO’s Forum UNESCO pada 11 Desember 2019, saat Sidang Ke-14 Komite Antar Pemerintah tentang Implementasi Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda, di Bogota, Kolombia, pada tanggal 9 – 14 Desember 2019,” kata Suparmin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/10).

Program Living ICH Forum for WPT in Indonesia ini diselenggarakan SENA WANGI dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-3 HWN.

“Acara ini diharapkan dapat mendorong kreativitas dan inovasi pelaku seni dan budaya, khususnya komunitas wayang Indonesia agar peringatan HWN makin dinamis, dan berkemajuan,” ujar Nurrachman Oerip, Ketua Pelaksana Program Living ICH Forum for WPT in Indonesia.

Program Living ICH Forum for WPT in Indonesia, lanjut Nurrachman, menjadi forum komunikasi interaktif budaya antar pemangku kepentingan di lingkup nasional maupun internasional.

“Program ini bertujuan mendorong bertumbuh kembangnya people to people contact and cooperation antar bangsa dan negara berdasarkan paradigma kebudayaan sebagai bridge builder of humanity karena sejatinya culture is a humanlink of understanding,” ujarnya.(jlo/jpnn)