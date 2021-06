Rayakan HUT ke-1, AdvanceTV Banjir Promo dan Hadiah Menarik

jpnn.com, JAKARTA - AdvanceTV akan merayakan ulang tahun pertamanya dengan tema HAVE FUN ! Happy 1st Anniversary for You ADVANCE pada 17 Juni mendatang.

ADVANCE mengajak para pelanggan untuk menikmati keseruan berbagai penawaran belanja di LIVE Streaming AdvanceTV Home Shopping.

Nah, dalam menyambut ulang tahun yang ke-1 ini, akan ada banyak kejutan dan hadiah menarik, seperti harga massage chair I-Chiro Neo Fit hanya Rp6 juta-an.

Kemudian Tebak Harga Bombastis, Kuis berhadiah dengan total hadiah sebesar Rp11 juta, diskon up to 80 persen dan banyak promo menarik lainnya.

Semua promo yang diberikan Advance merupakan tanda terima kasih untuk pelanggan yang telah setia berbelanja di LIVE Streaming AdvanceTV Home Shopping selama satu tahun ini.

Berikut berbagai promo spesial yang dihadirkan AdvanceTV:

1. Harga Kursi I-chiro Neo Fit 6 Juta-an

Mau kursi pijat I-chiro Neo Fit hanya dengan harga 6 juta-an? Caranya gampang banget!

Anda hanya perlu datang ke showroom atau counter Advance dan membuat konten atau review produk semenarik mungkin di showroom atau counter Advance, setelah itu post konten yang sudah dibuat di Instagram Story Dan Feed Instagram kemudian tag Advance di @Advanceproduct.id dan lima orang teman Anda.