Rayakan HUT ke-15, Watsons Banjir Diskon dan Bertabur Hadiah

jpnn.com, JAKARTA - PT. Duta Intidaya Tbk atau yang lebih dikenal dengan Watsons Indonesia menghadirkan berbagai kejutan dengan menggelar Anniversary Sale diskon dari brand favorit hingga 70 persen.

Selain itu juga ada kejutan pemilihan merk terbaik melalui Watsons HWB (Health, Wellness and Beauty) Awards.

Selama periode 23 Agustus-31 Oktober 2021, pelanggan bisa mendapatkan seluruh penawaran Watsons 15th Anniversary dengan promo diskon fantastis dan berbagai promo menarik lainnya.

"Sebagai retailer kesehatan dan kecantikan nomor satu di Asia dan Eropa, Watsons selalu berupaya untuk lebih dekat dengan pelanggan," ujar Presiden Direktur Watsons Indonesia Lilis Mulyawati.

Saat ini Watsons memiliki lebih dari 154 toko yang tersebar di seluruh Indonesia dan terus akan menambah toko di berbagai daerah termasuk konsep terbaru, yakni Watsons Street Store.

Di perayaan ulang tahun ke-15 kali ini, Watsons menghadirkan berbagai kejutan mulai dari promo menarik seperti diskon hingga 70%, tambahan diskon 15% bagi pemegang kartu kredit bank tertentu.

Baca Juga: Kirim Makanan Khas Nusantara Lebih Hemat dengan TIKI SDS KITA

Juga tambahan diskon dari brand health and beauty favorit seperti Blackmores, Wellness, Nature’s Plus, Wardah, Maybelline, Make Over, L’oreal, Garnier, Emina, Cethapil, Watsons Brand, Kojie San, Collagen by Watsons, Somethinc, Avoskin dan masih banyak lagi.

Bagi pelanggan yang sudah menjadi member Watsons juga berkesempatan mengikuti lucky draw untuk mendapatkan 15 hadiah menarik, mulai Camera Sony A7 II, Iphone 12, Smart TV 50 onch, Samsung Galaxy Watch Active 2, Desk Bike dan paket streaming at home dalam setiap pembelanjaan sebesar Rp150 ribu.