Rayakan Ultah ke-50, Sophia Latjuba Unggah Foto Seksi di Ranjang

jpnn.com, JAKARTA - Sophia Latjuba menandai pertambahan usianya yang genap 50 tahun hari ini dengan mengunggah potret seksi di akun Instagram pribadinya.

Mantan istri Indra Lesmana ini tampak mengenakan busana ketat ungu di atas ranjang.

Ibu dua anak menilai di usianya yang setengah abad ini sudah mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman yang luar biasa.

"Born Saturday, 8-8-1970. This milestone hasn’t really sunken in yet: 50 years of nothing but amazing lessons and experiences. What a ride!," tulis Sophia Latjuba sebagai keterangan foto, Sabtu (8/8).



Unggahan Sophia Latjuba di hari ulang tahunnya.

Tak lupa, ibunda Eva Celia ini mengucapkan terima kasih bagi yang telah mengirimkan doa untuknya.

"I’m endlessly thankful for all your birthday wishes and prayers. Sending you ALL a virtual hug right now,"

Unggahan Sophia Latjuba itu pun langsung dibanjiri komentar dari warganet, termasuk rekan artis.