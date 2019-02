Reino Barack Kembali Beri Tanda Cinta untuk Syahrini

Artis Syahrini saat menghadiri ulang tahun Global TV di Jakarta, Kamis (8/10). Foto: Fedrik/Jawa Pos/JPNN.com Ilustrasi : Fedrik/Jawa Pos

jpnn.com, JAKARTA - Reino Barack kembali memberi kode soal adanya hubungan spesial antara dia dengan Syahrini. Sama seperti yang sempat menghebohkan tiga hari lalu, dia lagi-lagi memberi emoji cinta di salah satu foto penyanyi sensasional itu.

Tanda hati berwarna ungu itu diungkapkan Reino Barack saat mengomentari foto Syahrini. Dalam Instagram miliknya, Syahrini baru saja mengupload foto dan menuliskan kata 'Because It's you' sebagai keterangan.

Reino Barack lantas meresponsnya dengan emoji hati sebanyak dua buah. Balasan tersebut spontan menarik perhatian netizen.

Followers semakin berspekulasi tentang hubungan asmara mereka. Bahkan ada juga netizen yang semakin yakin tentang kabar keduanya sudah bertunangan.

Sebelumnya, Reino Barack memberi kode tentang adanya hubungan spesial antara dirinya dengan Syahrini. Kode tersebut diungkapkannya saat mengomentari foto penyanyi itu.

"Because you love me," tulis Syahrini sebagai keterangan foto, beberapa waktu lalu.