Reino Barack Beri Tanda Cinta untuk Syahrini, Netizen Heboh

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Syahrini dan Reino Barack tampaknya mulai berani menunjukkan kode bahwa mereka menjalin hubungan spesial.

Meski tak pernah membenarkan kabar berpacaran, mereka kini mulai mengisyaratkan tengah jatuh cinta.

Seperti yang terlihat pada foto unggahan Syahrini di akun Instagram pribadinya pada Senin (28/1).

Di foto itu, Syahrini terlihat duduk di sofa sambil memalingkan wajahnya dari kamera. "Because you love me," tulis Syahrini sebagai keterangan.



Syahrini dan Reino Barack saling kasih kode di Instagram.

Tak diduga, Reino Barack membalas tulisan Syahrini di kolom komentar dengan sebuah emoji love berwarna ungu.

