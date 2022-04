Rektor Uhamka: Mahasiswa Harus Kompeten Sesuai Kebutuhan Zaman

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa dituntut untuk tidak gagap dengan kemajuan teknologi digital dewasa ini.

Hal ini karena mereka adalah generasi digital native atau lahir dan tumbuh berkembang di era digital.

"Mereka ini harus memiliki keahlian dan penguasaan yang baik karena berinteraksi secara teratur dengan teknologi sejak usia dini," kata Rektor Uhamka Prof Gunawan Suryoputro dalam Virtual Summer Camp The International Virtual Short Course on New Media and Digital Culture in Southeast Asia, Senin (18/4).

Prof mengungkapkan hingga kini masih didapati generasi muda di bidang komunikasi belum menyadari potensi pengembangan teknologi yang selama ini digunakannya.

Melalui penguasaan teknologi, mereka bisa menjadi pionir dalam pemanfaatan, penelitian, dan pengembangan new media.

"Mahasiswa juga akan mampu memahami potensi yang dimilikinya sebagai generasi digital yang hidup dengan teknologi terkini,” kata Gunawan.

Di sisi lain perkembangan dunia digital saat ini berpengaruh pada lembaga pendidikan. Universitas harus memberikan fasilitas dan membekali mahasiswanya agar memiliki keahlian dan kompeten atau sesuai kebutuhan zaman.

Dekan Fisip Uhamka Tellys Corliana menambahkan pemahaman teknologi informasi dan komunikasi sangat penting untuk meningkatkan digital culture. Diharapkan, kegiatan yang menggandeng Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan Mariano Marcos State University Thailand mulai 18-22 April 2022 ini, akan memperkaya pengetahuan dan pemahaman para mahasiswa.