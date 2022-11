Resmi Dibuka, Living First-CreArt 2022 Hadirkan Pameran Seni dan Promo Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Astra Property yang merupakan lini bisnis bidang properti dari Astra, merayakan hari jadinya yang ke-6 dengan melakukan opening ceremony bertema Living First – CreArt 2022. Presiden Direktur Astra Property Djap Tet Fa mengatakan kondisi pandemi memberikan dampak yang signifikan terhadap seluruh industri, tak terkecuali Astra Property. "Pengalaman di masa pandemi mengajarkan kami perspektif baru dalam mengembangkan bisnis, yaitu untuk berinovasi dan berkembang dari keterbatasan dan kesempatan yang muncul di saat pandemi," ujar Djap Tet Fa di Catur Dharma Hall, gedung Menara Astra lantai 5. Baca Juga: Astra Property Gelar Pameran Seni dan Promo Menarik di Living First 2022 Dihadiri oleh para penikmat seni tanah air, partner Astra Property dan tenant Menara Astra acara dibuka dengan sambutan direksi Astra Property dan ceremony cap tangan. "Kami bersyukur dan berterima kasih atas kerjasama seluruh pihak sehingga Astra Property dapat terus berkembang dan memberikan manfaat dengan meningkatkan kualitas hidup customer maupun lingkungan sekitar," ungkapnya. Selain itu, Astra Property berkomitmen menghadirkan produk-produk berkualitas dan menjadi pengembang terpercaya, terwujud dalam perkembangan portofolio bidang komersial, residensial dan industrial. Baca Juga: Astra Property Rilis LIVNG, Layanan Bikin Mudah Pemilik Hunian Djap Tet Fa juga menambahkan Astra Property senantiasa bertumbuh dan berkembang baik dari sisi bisnis maupun kontribusi kepada lingkungan dan isu ESG (Environmental, Social & Governance). Melalui acara Living First – CreArt 2022 di tanggal 25 – 27 November 2022, Astra Property ingin berbagi kebahagiaan dengan seluruh stakeholders dan bersama-sama menikmati keindahan seni di lokasi Catur Dharma Hall.