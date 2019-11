Respons Sandiaga Uno Soal Ahok Bakal Jadi Bos BUMN

jpnn.com, YOGYAKARTA - Mantan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno memberi respons positif terkait kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal menjadi bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia berharap masyarakat ikut mendukung apabila Ahok telah resmi dipilih sebagai pemimpin baru di salah satu BUMN.

"Setelah (Ahok) terpilih, kita wajib (mendukung) karena BUMN itu milik rakyat, milik bangsa dan negara, jadi patut didukung," kata Sandiaga seusai mengisi acara Seminar dan Diskusi bertajuk Jihad Ekonomi melalui Pengembangan UMKM di Yogyakarta, Kamis.

Masyarakat, menurut dia, patut mendukung pimpinan baru BUMN untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang memberikan amanat bahwa pengelolaan ekonomi negara dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Sandiaga yakin Menteri BUMN Erick Thohir sebagai pengambil kebijakan memastikan bahwa jajaran pimpinan BUMN baik komisaris maupun direksi yang dipilih sesuai dengan prinsip the right man on the right place.

"Mungkin Pak Ahok memiliki kekuatan di bidang pertambangan karena beliau sarjana pertambangan, yang dicari tentu kecocokannya kepada the right man on the right place," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Meski demikian, Sandiaga meminta masyarakat tak perlu buru-buru mengomentari dan berspekulasi terlebih dahulu mengenai rencana penunjukan Ahok sebagai bos di salah satu perusahaan pelat merah oleh Menteri BUMN.

"Kita menunggu saja hasil akhirnya, jangan hakimi dahulu, jangan langsung memberikan komentar. Kita tunggu dulu apa yang menjadi pertimbangan Pak Erick untuk disampaikan kepada publik," kata dia.