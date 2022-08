Rest For Sure, Tak Sekadar Kafe Kekinian, tetapi Tempat Nongkrong Artis

jpnn.com, DEPOK - Bisnis kuliner memang tak pernah padam. Beragam kafe dan restoran kian tumbuh dengan menawarkan berbagai kelebihan.

Seperti halnya Kafe Rest for Sure yang sempat viral di media sosial ini berada di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.

"Kami sempat jadi trending dan trendsetter di Cinere," kata Bimo, Manajer Rest For Sure dalam keterangan tertulisny, Selasa (23/8).

Hal itu dibenarkan oleh owner kafe tersebut, Sidiq Haryono. Dia mengatakan kafe miliknya menjadi yang pertama buka di masa pandemi saat orang tak berani berinvestasi.

"Ini memang jadi tantangan karena banyak pesaing, tetapi ini jadi bagus untuk Cinere agar menjadi tempat kongkow di kawasan ini," ujar Sidiq.

Menurut Sidiq, di area metropolitan Cinere banyak coffe shop. Di daerah Cinere dan Sawangan bisa jadi pusat investasi untuk bisnis.

"Kami memang sebagai pioneer karena yang lain masih takut, tetapi kami langsung meekrut 30 karyawan," tuturnya.

Mengenai konsep, lanjut Sidiq, kafe Rest For Sure mengusung tagline Rest and Grew With Coffe and Tea.