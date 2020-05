Review Samsung Galaxy Buds Plus: Asyik untuk Ragam Aktivitas

jpnn.com, JAKARTA - Bersamaan peluncuran ponsel terbaru di kelas flagship, Galaxy S20 series dan Galaxy Z Flip, Samsung juga merilis earphone nirkabel terbaru, Galaxy Buds Plus, pada Februari lalu.

Galaxy Buds Plus merupakan perangkat True Wireless Stereo ( TWS), penerus dari Galaxy Buds generasi pertama yang dirilis tahun lalu dengan sejumlah peningkatan.

Embel-embel "+" (plus) menjelaskan bahwa ada peningkatan yang dibawanya ketimbang generasi pendahulu. Berikut review singkatnya.

Galaxy Buds Plus berbanderol Rp 2 jutaan ini diklaim sebagai earbud wireless pertama Samsung yang ditanamkan speaker 2 arah, yang menghadirkan suara AKG dengan treble jernih dan bass yang dalam, serta sistem 3-mikrofon adaptif.

Fitur

Hal pertama yang menarik dari Buds Plus ialah fitur Ambient Sound. Ini bukan noise cancellation, di mana Buds Plus masih bisa mendengarkan suara dari lingkungan sekitar, tanpa mengurangi kualitas suara dari Buds Plus.

Kerennya, fitur itu bisa diatur dari tingkat Low, Medium, dan High. Artinya, jika pengin lebih kedap suara luar tinggal diatur ke Low.

Namun, apabila pengin meningkatkan kewaspadaan sembari mendengarkan musik, misalnya saat berkendara atau beraktivitas di luar, tingal diatur ke level Medium atau High.

Kemudian fitur menarik lainnya ialah multi-pairing, memungkinkan Buds Plus terhubung ke beberapa perangkat, tanpa harus memasangkannya kembali setiap kali menggunakannya. Buds Plus juga sudah mendukung iPhone.