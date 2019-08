Rich Brian Lengkapi Album Baru dengan Film Pendek

jpnn.com, JAKARTA - Rapper muda Indonesia Rich Brian meluncurkan sebuah film pendek untuk melengkapi album terbarunya, The Sailor. Film yang berjudul sama dengan album itu berdurasi selama 15 menit.

Rich Brian mempercayakan film pendek The Sailor digarap oleh sutradara Sing J Lee dan diproduseri oleh Mamag Studios. Produksi film itu dilakukan di Jakarta pada Juli lalu, saat rapper 19 tahun itu pulang ke Indonesia.

"Lewat album ini Brian berhasil menciptakan rumah untuk asal muasal dan mimpinya. Tanpa disadari apa yang dia lakukan juga memberikan rumah untuk banyak orang lain. Jadi ketika saya dan Sylvia Zakhary (pendiri Mamag Studios) diminta untuk berkolaborasi dengan Brian dan 88rising untuk film pendek ini, saya ingin membuat sesuatu yang berkaitan dengan ide sebuah rumah," kata Sing J Lee dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Kamis (1/8).

BACA JUGA: Rich Brian Persembahkan Album The Sailor

"Kata-kata dari Brian mengingatkan akan saya juga, seorang imigran, yang mana ide sebuah rumah menurut kami (imigran) dipertanyakan dan diartikan oleh orang lain atau masyarakat. Akan tetapi sebuah rumah sebenarnya berada di dalam hati dan pikiran. Rumah akan ada selama ada cinta. Cinta untuk segala macam pengalaman yang menjadikan dirimu seperti hari ini. Itulah puisi dari film pendek ini," sambungnya.

Dalam sebuah wawancara dengan Sean Evans dari First We Fest, Rich Brian sempat menjelaskan bahwa The Sailor adalah tentang dirinya dan semua anak muda yang memiliki rasa penasaran dan tekad tinggi. Penjelajah yang tidak takut untuk menjelajahi sebuah wilayah yang mungkin belum pernah disinggahi sebelumnya.

"Ini juga sebuah metafora tentang semua imigran yang datang ke Amerika Serikat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan mencari kesempatan seperti yang tengah saya nikmati sekarang ini," jelas rapper dengan nama asli Brian Imanuel itu.

Album terbaru dari Rich Brian yang berjudul 'The Sailor' diluncurkan pada Jumat (26/7) pekan lalu. Album kedua setelah album perdananya, Amen itu dirilis secara global oleh kolektif 88rising yang menaunginya.