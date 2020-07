Ridwan Kamil Sebar Foto 15 Artis Cantik, Nomor 11 Berkomentar

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sukses menarik perhatian publik, terutama para pesohor, setelah mengunggah foto 15 artis di akun Instagram miliknya.

"Barisan Arteis masa remajaku. Siapa yang bisa tau lengkap?" tulis kang Emil, sapaan Pak Gubernur di ridwankamil.

Aktivitas Kang Emil itu mengundang pengikutnya untuk menyebutkan nama-nama artis top di masa remaja Emil.

"1. Anna Maria 2. Sherly Malinton 3. Mega Sylvia 4. Marisa Haque 5. Sally Marcelina 6. Paramita Rusadi 7. Deasy Ratnasari 8.Alm. Nike Ardila 9. Meriam Bellina 10. Ayu Azhari 11. Nurul Arifin 12. Nia ZuLkarnain 13. Nindi Ellyse 14. Diana Pungky 15. Nia Lavenia.. thanks," sebut dayska_new.

Barisan Arteis masa remajaku. Siapa yang bisa tau lengkap ?

