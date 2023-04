Ringan Berat

jpnn.com - PERKARANYA sendiri sangat ringan. Yang membuat berat adalah usaha-usaha untuk menutupinya. Jadilah mantan presiden Donald Trump tersangka benaran.

Selasa pagi ini ia menyerahkan diri. Rencananya.

Tadi malam ia sudah tiba di New York, terbang dari rumahnya di Florida. Di New York, Trump tinggal di rumahnya sendiri juga di gedung pencakar langit Trump Tower.

Yang Anda sudah tahu: yang di Fifth Avenue. Dekat Central Park yang terkenal itu.

Fifth Avenue sendiri adalah jalan terpenting di New York. Toko-toko barang branded ada di jalan ini. Trump Tower ada di pojokan perempatan antara Fifth Avenue dan jalan E57.

Fifth Avenue-lah yang membelah Manhattan. Semua jalan di timur Fifth Avenue disebut ''East''. Sebaliknya yang di baratnya.

Maka ketika pagi ini Trump turun dari lantai atas untuk ke pengadilan, ia cukup keluar dari lobi, lalu ke arah perempatan di sudut gedungnya sendiri itu. Lalu belok kanan ke samping gedungnya, menyusuri sepanjang samping gedung untuk belok kanan lagi di belakang gedungnya: masuk ke jalan Madison Avenue.

Jalan Madison itu panjang sekali. Sebenarnya pengadilannya ada di ujung sana jalan itu. Lurus saja. Tetapi di dekat Empire State Building harus belok kiri ke jalan 31th. Hanya satu blok. Lalu belok kanan lagi ke Jalan Park Avenue.