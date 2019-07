Rio Bramantio dan Rian Risky Sumbang 10 Trophy Untuk Tim B16 AP Speed

jpnn.com, JAKARTA - Duet pembalap kakak beradik yang memperkuat tim B16 AP Speed yakni Rio Bramantio dan Rian Risky menuai pencapaian sensasional saat berlaga di putaran ke-2 Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) 2019, di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (7/7).

Tidak tanggung-tanggung, kedua pembalap asal Surabaya ini panen podium akhir pekan kemarin. Rio Bramantio tampil di beberapa kelas dengan dua kendaraan yakni Honda Estilo dan Honda Brio.

BACA JUGA: Mick Schumacher Akan Kembali Hidupkan Mobil Terkuat Ayahnya di F1 Jerman

Adapun pencapaiannya antara lain Podium 1 di JSTC Overall, Podium 1 di kelas JSTC 2B, Podium ke-3 di kelas Honda Brio Speed Challenge promotion, Podium 1 di kelas STCR 1 B1, dan Podium 2 di kelas Indonesia Retro Race Super Retro.

Sedangkan Rian Risky juga tak kalah mentereng. Rian yang merupakan adik dari Rio Bramantio menyumbang trophy juara pertama kelas JSTC 1A (1600cc), podium pertama kelas STCR 2 1600 serta podium kedua kategori overall STCR 2.

Tambahan trophy lainnya disumbang Rian lewat podium ke 2 di ITCR MAX rising star class dengan tunggangan All New Toyota Yaris. Jika ditotal kedua pembalap ini menggondol 10 trophy termasuk trophy best team manager.