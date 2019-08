Rizal Ramli Memohon kepada Jokowi: Pecat dong Menteri Perdagangannya

jpnn.com - Rizal Ramli benar-benar ngebet pengin melihat Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dipecat dari jabatannya. Padahal, masa jabatan menteri dari NasDem itu tinggal dua bulan lagi.

Menurut Rizal, selama ini Mendag Enggar cenderung bekerja untuk kepentingan importir ketimbang kepentingan bangsa dan negara.

"Menteri perdagangan selama ini tidak bekerja untuk memajukan ekspor Indonesia namun bekerja untuk kepentingan importir, untuk meningkatkan impor asing ke Indonesia, "ujarnya saat berbicara di acara talkshow Indonesia Business Forum TVOne, Rabu (14/8).

Geram dengan kondisi ekonomi saat ini, Rizal pun meminta agar Presiden Jokowi mengevaluasi Enggar. Tak tanggung, Rizal menyarankan agar Enggar segera dicopot dari posisinya sebagai Mendag.

"Pak Jokowi jangan ngomong doang. Pecat dong menteri perdagangannya," tegas pria yang pernah merasakan dipecat Jokowi tersebut.

Menurut Rizal, seharusnya jajaran menteri ekonomi bisa berpikir out of the box atau mungkin bisa mengadaptasi cara yang dilakukan oleh negara lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jangan justru membantah bahkan komplain bila diberi masukan dan kritikan. "Bangsa kita harus belajar jangan cuma komplain mulu," pungkasnya. (rmol/jpnn)