Rizky Billar Merasa Tersinggung dan Langsung Pergi, Boy William Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Boy William akhirnya mengungkap siapa artis yang tiba-tiba saja pergi di tengah syuting dengan dirinya dalam Nebeng Boy.

Host acara Indonesian Idol ini juga sempat menyindir sikap artis tersebut lewat Insta Story miliknya.

Meski sempat tertuju kepada Kartika Putri, namun dugaan netizen rupanya salah. Pasalnya, artis yang Boy maksud ialah Rizky Billar.

Hal itu disampaikan Boy lewat akun Instagram miliknya, Kamis (25/2). Boy menjelaskan syuting awalnya sempat berjalan lancar, namun semua berubah saat ada satu pertanyaan yang menyinggung Billar.

Dari kejadian itu, Boy mengambil pelajaran berharga.

“It’s all fun and laughter until i asked that one question (Semua awalnya menyenangkan dan tertawa sampai saya menanyakan satu pertanyaan itu). Dari kejadian ini gue akan belajar lagi untuk menjadi talkshow host yang lebih baik dan semoga kedepannya enggak ada kejadian seperti ini,” jelasnya.

Lalu bagaimana hubungannya dengan Rizky Billar saat ini pascakejadian tersebut?

Boy menegaskan hubungannya dengan Billar sudah baik-baik saja. Dirinya juga menyatakan permintaan maaf.