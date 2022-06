RRQ Hoshi Berhasil Amankan Slot Upper Bracket MSC 2022, Todak Menanti

jpnn.com, JAKARTA - Satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa RRQ Hoshi memastikan mengisi satu slot upper bracket setelah menghantam wakil Singapura Evos SG pada babak playoff Mobile Legends: Bang-Bang Southeast Asia Cup (MSC) 2022 hari pertama, Selasa (14/6) malam.

RRQ Hoshi menekuk Evos SG dengan skor 2-1 dalam babak format best of three untuk menentukan pemenang lewat tiga gim.

Pertandingan ini berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, dan disiarkan secara langsung di laman YouTube Mobile Legends.



Tim berjuluk Raja dari Segala Raja ini menurunkan roster kawakan Lemon setelah absen pada laga kedua babak penyisihan grup. Pria bernama asli Muhammad Ihsan tersebut kala itu digantikan Skylar.

Pada pertandingan tersebut, RRQ Hoshi diperkuat R7, Alberttt, Vyn, dan Clayyy untuk mengadang Seilah, Adammir, JPL, Nick, dan Gear dari Evos SG.

Kapten tim R7 dan kawan-kawan membutuhkan waktu sekitar 16 menit untuk mengamankan gim pertama dengan skor 1-0.

Pada gim kedua, pertarungan berjalan lebih alot selama sekitar 37 menit. Evos SG akhirnya membalas kekalahan pada gim pertama. Skor berubah menjadi 1-1.

RRQ Hoshi terpaksa menjalani gim penentuan untuk mengamankan slot upper bracket.

Dengan waktu sekitar 17 menit, Lemon dan kawan-kawan akhirnya bisa menumbangkan Evos SG dengan skor akhir 2-1.