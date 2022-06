Jadwal Playoff MSC Hari Ini 14 Juni 2022: RRQ Hoshi Hadapi Runner-up MPL Singapura

jpnn.com, JAKARTA - Hari ini, 14 Juni 2022, turnamen Mobile Legend: Bang Bang Southeast Asia Cup (MSC) 2022 kembali dimulai.

Delapan tim dipastikan lolos ke babak playoff setelah menempati posisi peringkat pertama dan runner-up.

Yaitu, RSG PH, Falcon Esports, RSG SG, Orange Esports, Todak, Omega Esports, Evos SG, dan RRQ Hoshi.

Dalam babak playoff hari ini, delapan tim tersebut akan memperebutkan empat tempat di upper bracket. Tim yang kalah akan memasuki lower bracket.



RRQ Hoshi yang merupakan satu-satunya wakil Indonesia dalam kejuaraan tersebut bakal bertanding melawan runner-up MPL Singapura musim ini Evos SG hari ini, Selasa 14 Juni 2022, pukul 18.30

Sebagaimana diketahui, tim berjuluk Raja dari Segala Raja ini berhasil lolos ke babak playoff setelah memuncaki klasemen grup C.

Tim yang terdiri atas roster Lemon, Skylar, Alberttt, VYN, R7, dan Clay berhasil menumbangkan dua tim, yaitu Omega Esports dan Idonotsleep Esports.

Sementara itu, pada babak playoff MSC 2022, sistem pertandingan yang akan digunakan adalah best of three.

Artinya, pertandingan dimungkinkan menghasilkan skor 2-1. Tim yang kalah akan turun ke lower bracket.