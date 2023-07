Rudy Salim Investasi di Perusahaan Milik Putri Ariani

jpnn.com, JAKARTA - Prestige Corp melakukan investasi pada perusahaan Everything Putri Ariani milik penyanyi muda, Ariani Isma Putri atau lebih dikenal sebagai Putri Ariani.

Tujuan investasi itu adalah untuk pengembangan bisnis baik digital maupun non-digital.

Adapun pengembangan dari segi bisnis digital meliputi tiga komponen, yakni entertaining, educating enchanting.

Melalui pengembangan dari segi bisnis digital itu, akan ada tiga konten rutin yang disajikan, seperti vlog harian, konten podcast, dan konten bernyanyi dengan rasa.

Selain bisnis digital, ada pula dari segi non-digital, yakni Everything Hijab by Putri Ariani, Everything Batik by Putri Ariani, hingga kuliner siap santap.

Prestige Corp pun bakal memfasilitasi Putri Ariani dengan sumber daya yang mumpuni baik untuk bisnis digital maupun non-digital.

Menariknya, sebagian hasil kerja sama itu akan disumbangkan ke pihak yang membutuhkan melalui yayasan Putri Ariani.

Hal itu disampaikan oleh CEO Prestige Corp Rudy Salim di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Selasa (11/7).



"Hari ini ada ceremony pendirian perusahaan digital dan pendirian yayasan Putri Ariani di mana pendapatan Putri Ariani sebagian akan masuk ke yayasan tersebut untuk pekerjaan kemanuasian, kesehatan, untuk orang-orang tidak mampu dan sebagainya," ujar Rudy Salim.