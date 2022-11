Run Fest di Yogya Ini Tetap Berjalan Sukses dan Penuh Suka Cita Meski Diguyur Hujan

jpnn.com, YOGYAKARTA - KlikDokter Run Fest Half Marathon berjalan dengan penuh suka cita. Berbagai kategori lari turut dihadirkan di edisi Run Fest kali ini.

Dimulai dengan kategori 21K kemudian disusul oleh 10K, 5K hingga 5K Walk. Meskipun diguyur dengan rintik gerimis, tetapi tidak sedikit pun menurunkan semangat para Runners untuk dapat mencapai finish dengan tuntas dan baik.

Beberapa nama besar artis tanah air pun turut terlibat dalam melengkapi keseruan acara tersebut, mulai dari Andrew White, Nana Mirdad, Enzy Storia, Sahila Hisyam, Soraya Larasati dan Aulia Sarah terlibat mengikuti berbagai kategori di KlikDokter Run Fest.

CEO KlikDokter Hendra Tjong pun ikut terlibat sebagai pelaku flag off untuk kategori 21K kemudian dilanjutkan safety briefing oleh Race Director Indonesia Muda Road Runner yaitu Satrio Guardian. Kehadiran zumba pun tak kalah seru dalam membakar semangat para peserta menuju start.

Acara tidak hanya berhenti disitu, Melanie Putria sebagai salah satu MC yang memimpin acara cukup memberikan energi untuk mendongkrak suasana panggung yang meriah. Beragam kuis dan challenge berhadiah mampu meningkatkan antusiasme para peserta yang mulanya terlihat duduk santai setelah berhasil mencapai garis finish di sekitaran area kuliner.

Tak hanya Melanie, Julvyanno & Adinda sebagai MC Racepun juga berhasil membuka acara dengan penuh semangat hingga sampai peserta 21K finish. Penampilan Chef Norman Ismail, Lemongrass Band, hingga sang guest star yang paling ditunggu Guyon Waton menjadikan kemasan acara hari ini berbeda dan lebih lengkap dari event race biasanya. Berbagai media lokal maupun nasional seperti Kompas, CNN Indonesia serta RCTI pun ikut hadir demi meliput keseruan acara KlikDokter Run Fest di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Minggu (30/10/2022).

Tak lupa juga tentunya dukungan dari para sponsor tak kalah berarti, seperti dari Hydrococo, Sport Gel: Go Extra Level, Official Mineral Water: Le Minerale, Max Fashion: Everyday Great Value, Oppo, Listerine, GEA Medical, Instance Daily Antiseptic, Fitbar, FibreFirst, Sakatonik Activ, Fatigon, XonCe, Nutrive Benecol, Diabetasol, Youvit, Protector, FS Slim, Mr Ishii Konyaku, dan Aino. Serta dukungan dari WEPLUS selaku Official Insurance Partner dan Kompas TV selaku Media Partner.

Acara ditutup dengan pengumuman para pemenang lari di kategori 10K dan 21K hingga beragam doorprize dengan total puluhan juta rupiah. Semangat #JagaSehatmu berhasil disemarakkan di Kota Yogyakarta, sampai berjumpa di KlikDokter Run Fest 2023.(dkk/jpnn)