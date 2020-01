Rupiah Hari Ini Menguat Tipis Sembari Memantau Perkembangan Virus Corona

jpnn.com, JAKARTA - Sesuai prediksi, nilai tukar rupiah hari ini, Rabu (29/1) sore, ditutup menguat 10 poin atau 0,07 persen di level Rp 13.634 per dolar AS, berbanding hari sebelumnya Rp 13.644 per dolar AS.

Kepala Riset Monex Investindo Futures, mengatakan rupiah sore ini masih menguat tipis terhadap dolar AS di tengah pasar yang masih memperhatikan perkembangan wabah virus corona.

"Namun perhatian mungkin teralihkan ke keputusan kebijakan moneter bank sentral AS dini hari nanti di mana The Fed diperkirakan masih akan mendukung kebijakan moneter yang longgar. Potensi sikap The Fed ini membantu melemahkan dolar AS terhadap rupiah," ujar Ariston.

Pertemuan pertama The Fed tahun ini dijadwalkan akan dimulai hari ini, di mana The Fed secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan alias tidak berubah.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat di level Rp 13.624 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp 13.624 per dolar AS hingga Rp 13.645 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Rabu menunjukkan, rupiah menguat menjadi Rp13.634 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp13.647 per dolar AS. (antara/jpnn)