Rupiah Pagi Ini Rp 16.550, Bank Jual Dolar di Angka Rp 16.950

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, pada Senin (23/3) pagi, tersungkur hingga 509 poin.

Tercatat per pukul 09.53 WIB, awal pekan ini rupiah berada di level Rp 16.550 per dolar AS dari sebelumnya Rp 15.960 per dolar AS.

Pada transaksi tradisional, sejumlah bank kompak menjual dolar hampir Rp 17.000. (mg8/jpnn)

Berikut daftar jual dolar hari ini:

Bank BCA: kurs jual di Rp 16.810

Commonwealth: kurs jual Rp 16.950

BTN: kurs jual di Rp 16.700

Muamalat: kurs jual Rp 16.700

Panin: kurs jual Rp 16.780