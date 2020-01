Sadio Mane jadi Raja Afrika 2019

jpnn.com, HURGHADA - Sadio Mane terpilih sebagai Pemain Terbaik Afrika 2019, mengungguli rekan setimnya di Liverpool Mohamed Salah dan pemain Manchester City Riyad Mahrez.

Penghargaan tersebut diterima Mane dalam acara yang berlangsung di Hurghada, Mesir, Selasa (7/1) setempat.

Mane tampil gemilang saat Liverpool mengakhiri puasa gelarnya di Liga Champions dengan menjadi juara pada musim 2018/2019. Ia juga membawa Senegal mencapai final Piala Afrika 2019 sebelum dikalahkan Aljazair.

Pemain internasional Senegal itu selalu masuk dalam daftar tiga besar kandidat peraih penghargaan tersebut dalam tiga tahun terakhir. Ia menduduki peringkat kedua pada 2017 dan 2018, serta berada di peringkat ketiga pada 2016.

It's official! ????



The African Player of the Year for 2?0?1?9? is #SadioMane



What an achievement for the Senegalese winger! ???????? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/BwFBBxFBR1 — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020