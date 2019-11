Sambil Minum Kopi, Cek Jadwal Liga Champions Untuk Rabu Dini Hari Nanti

jpnn.com, LONDON - Dua klub Inggris Manchester City dan Tottenham Hotspur punya kans lolos ke babak gugur dalam matchday kelima penyisihan grup Liga Champions, Rabu (27/11) dini hari WIB.

Spurs yang kini ditangani The Special One Jose Mourinho, sementara berada di urutan kedua Grup B dengan koleksi tujuh poin atau unggul empat poin di atas Red Star Belgrade.

Tottenham Hotspur akan menjamu wakil Yunani sekaligus juru kunci Grup B, Olympiakos, di Stadion Tottenham Hotspur, London, sedangkan di laga lain Bayern Muenchen (12) yang sudah lolos akan melawat ke markas Red Star. Jika Tottenham menang dan Red Star gagal meraih tiga poin penuh, maka tim besutan Mourinho bakal menyusul Muenchen ke babak gugur.

Di Grup C, City akan menjamu Shakhtar Donetsk di Etihad, sedangkan Dinamo Zagreb bertandang ke Italia menantang Atalanta. Jika tim asuhan Pep Guardiola menang dan Dinamo gagal meraih tiga poin penuh, maka City bakal melenggang ke babak gugur.

Sementara Paris Saint-Germain yang sudah memastikan lolos dari Grup A akan bertandang ke Santiago Bernabeu menghadapi Real Madrid. Apa pun hasilnya tak memengaruhi nasib PSG, sedang Real Madrid bukan saja cuma butuh kemenangan.

Tim besutan Zinedine Zidane itu juga perlu mengharapkan hasil Club Brugge gagal memetik tiga poin penuh di markas Galatasaray dalam pertandingan yang berlangsung lebih awal di Turki.

Sementara itu di Grup D, Atletico Madrid akan bertamu ke markas Juventus. Juventus sudah lolos sedangkan Atletico bukan cuma wajib meraih tiga poin penuh dari laga tandang, tetapi juga hasil imbang dalam laga lain antara Lokomotiv Moskow kontra Bayer Leverkusen yang digelar lebih dulu di Rusia. (antara/jpnn)

Jadwal Liga Champions (Rabu, 27/11 WIB)

00.55 (A) Galatasaray vs Club Brugge

03.00 (A) Real Madrid vs Paris Saint-Germain

03.00 (B) Tottenham Hotspur vs Olympiakos

03.00 (B) Red Star Belgrade vs Bayern Muenchen

03.00 (C) Manchester City vs Shakhtar Donetsk

03.00 (C) Atalanta vs Dinamo Zagreb

00.55 (D) Lokomotiv Moskow vs Bayer Leverkusen

03.00 (D) Juventus vs Atletico Madrid