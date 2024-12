Sambut Liburan Natal, Ajak Anak Ikut Meet and Greet Hello Kitty

jpnn.com, JAKARTA - Lippo Mall Puri menghadirkan karakter Hello Kitty pada liburan Natal kali ini.

Event ini merupakan hasil kerja sama dengan Sanrio Indonesia yang mengangkat tema Hello Kitty 50th Anniversary Christmas Utopian Town.

Kegiatan Natal ini juga menjadi momen ulang tahun ke-50 Hello Kitty dalam nuansa yang berbeda.

Berlangsung mulai 7 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 di Atrium 2 Lippo Mall Puri, Lippo Mall Puri menghadirkan dekorasi natal dengan tematik Hello Kitty dan juga aktivitas menarik lainnya seperti Meet and Greet Hello Kitty, fashion show, dan Fun Run dengan tema Hello Kitty Street Run.

Hello Kitty merupakan karakter yang cukup terkenal di Indonesia berasal dari Jepang yang dikenal masyarakat secara luas sebagai karakter yang lucu berwarna merah dan pink.

Karakter lucu Hello Kitty menjadi karakter yang juga ditampilkan dalam dekorasi Natal Lippo Mall Puri dengan hadirnya pohon Natal setinggi 7 meter dengan dominasi karakter Hello Kitty pada Pohon Natal yang terletak di Atrium 2 Lippo Mall Puri.

Hello Kitty Street Run akan mengawali rangkaian kegiatan yang akan berlangsung pada hari Sabtu, 7 Desember 2024 dimulai pada pukul 05.00 hingga 10.00 WIB dimulai di Lippo Mall Puri dan berakhir juga di Lippo Mall Puri dengan jarak tempuh sejauh 5 km.

Pada sepanjang rute peserta bisa menikmati berbagai fasilitas menarik dengan berfoto di photobooth dan mengabadikan momen ini dengan mengunggah media sosial.