Sambut Mudik Lebaran, Harga Olympus OM-D E-M10 Mark II Hanya Rp8 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Olympus OM-D E-M10 Mark II termasuk dalam deretan kamera mirrorless canggih. Semula kamera ini dibanderol dengan harga Rp11 juta. Namun jelang mudik lebaran, kamera ini dibanderol dengan harga hanya menjadi Rp7.999.000 (Body + Lensa 14-42mm f3.5 – 5.6 EZ).

Olympus OM-D E-M10 Mark II membidik segmen family, traveller dengan segudang fitur dan teknologi kamera profesional.

"Olympus OM-D E-M10 Mark II memiliki segudang fitur kamera profesional. Anda tidak perlu membawa tripod untuk menstabilkan gerakan ketika memotret atau merekam video. Fungsi tripod sudah tergantikan dengan adanya teknologi image stabilizer (IS) 5-axis di body kamera. Sangat cocok ketika dibawa mudik atau lebaran,” ujar Marketing & Sales Manager Olympus Customer Care Indonesia (OCCI) Sandy Chandra.

Teknologi In body Image Stabilizer (IS) dengan 5 axis tidak ada disematkan pada kamera lainnya selain di kamera Olympus. Biasanya, mereka menyematkan IS pada body kamera 3 axis, lensa 2 axis untuk level kamera seharga ini.

“Kami menyatukannya dalam body kamera. Hasilnya lebih optimal. Menggunakan lensa tanpa teknologi IS pun, dijamin tetap stabil,” ujar Sandy.

Fungsi Image Stabilizer (IS) berguna untuk mendapatkan hasil gambar yang stabil dan tajam ketika memotret dengan kondisi low light (yang membutuhkan slow speed ) atau saat kondisi kamera terguncang ketika dalam mode video recording.

Pada umumnya IS memiliki dua type yaitu yang terdapat pada lensa dan pada body kamera.

“IS pada lensa menggunakan sebuah elemen optic tambahan yang terbatas hanya bekerja pada 2-axis saja yaitu pada sumbu x dan y sedangkan IS yang terdapat pada body kamera Olympus OM-D E-M10 Mark II bekerja dengan cara menggerakan image sensor sesuai arah gerakan pada sumbu x dan y, gerakan pitch (seperti gerakan mengangguk), yaw (seperti gerakan menggeleng) dan rolling (seperti gerakan lensa memutar),” papar Sandy.