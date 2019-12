Sambut Natal 2019, Pacific Place Jakarta Ciptakan Surga Flamingo

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut Natal 2019 dan liburan bersama keluarga pada akhir tahun, Pacific Place Mall menghadirkan dekorasi Natal yang spesial dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Mengangkat tema Pink Paradise, Pacific Place Mall menyulap area Main Atrium menjadi surga flamingo dengan sentuhan warna serba pink.

“Selama ini Natal selalu identik dengan warna merah dan hijau serta nuansa musim dingin. Kami ingin mendobrak stigma tersebut dengan menghadirkan konsep Natal yang berbeda tahun ini. Menurut kami ini adalah suatu awal yang baik sekaligus menantang untuk menciptakan dekorasi yang out of the box,” ujar AVP Leas ing & Marketing Pacific Place Jakarta, Markus C. Barata, dalam keterangan resmi.

Dekorasi Pink Paradise terbuka untuk umum sejak 29 November 2019 sampai 5 Januari 2020. Pengunjung dapat menemukan patung flamingo raksasa, kubah kaca berisi sekawanan flamingo lengkap dengan kereta luncur di dalamnya, pohon Natal flamingo, serta flamingo yang beterbangan pada dekorasi gantung.

Membuat suasana semakin meriah, penampilan simfoni Natal, paduan suara, tarian flamingo setiap Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu, pukul 13.00 dan 18.00 serta Meet & Greet with Santa setiap Sabtu dan Minggu pukul 13.45 & 18.45 siap menghibur pengunjung, hingga 29 Desember 2019.

Selain itu, pengunjung juga dapat memindai QR Code di area dekorasi untuk mengaktifkan beberapa filter Instagram Stories.

Color Inc.

Selain Pink Paradise, pengunjung dapat menjumpai instalasi penuh warna di sisi lain Pacific Place Mall. Terinspirasi dari pabrik cat warna dan antusiasme masyarakat terhadap kesenian modern, Color Inc. hadir untuk memberikan pengalaman imajinasi berkunjung ke sebuah pabrik cat. Pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai pilihan spot warna-warni untuk berfoto.

Pengunjung juga dapat menemukan instalasi Raven is Odd x Dove dan Traveloka Xperience di area Color Inc. Color Inc. tersedia sejak 7 November 2019 sampai 6 Februari 2020 di North Wing Area, Lantai 1.