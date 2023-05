Pacific Place Tarik Undian Berhadiah IONIQ 5 Tahap 1, Ini Dia Pemenangnya 

jpnn.com, JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) bekerja sama dengan Pacific Place Mall menggelar Drawing Ceremony I Know You Want This 2023 Periode 1 untuk mengundi satu pemenang dari tiga Hyundai IONIQ 5. Program undian ini sendiri sudah berlangsung sejak 1 Februari 2023.

Vice President of Marketing PT Pacific Place Jakarta Markus C Barata mengatakan, program IKYWT merupakan salah satu bentuk loyalitas Pacific Place Mall terhadap pelanggannya.

Dia berharap program ini lebih mendorong pelanggan setia Pacific Place (PP) untuk bisa menikmati experience berbelanja yang lebih menyenangkan dan menarik.

"Untuk periode-periode berikutnya, kami akan kembali memberikan grand prize 2 unit Hyundai IONIQ 5 lagi dan akan terus berlangsung dan diundi setiap periode 3 bulan sekali," kata Markus C Barata dalam acara pengundian yang dilaksanakan di Pacific Place Mall, Rabu (17/5).

Dia menambahkan ini merupakan bentuk kesinambungan antara respons manajemen dan program peningkatan infratuktur kendaraan listrik yang dicanangkan pemerintah dalam upaya mencai target net zero emission 2060.

Lebih lanjut dikatakan untuk syarat mendapatkan hadiah dari Hyundai, pemgunjung hanya berbelanja atau bersantap di Pacific Place Mall dengan minimal pembelian Rp 500 ribu pada 1 Februari hingga 31 Oktober 2023 dan dapatkan kesempatan menjadi salah satu pemenangnya.

Adapun pemenang undian periode pertama ini adalah Bhavna Deepak Gurbani.

