Sambut New Normal, PT PP Siapkan Kebijakan Baru

jpnn.com, JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk, telah mempersiapkan protokol skenario normal baru atau New Normal di tengah pandemi virus Covid-19. Penerapan ini meruapakn tindak lanjut dari arahan Menteri BUMN dalam surat edaran yang tertuang Nomor S-336/MBU/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Antisipasi Skenario The New Normal Badan Usaha Milik Negara.

Untuk mendukung program tersebut, PT PP telah membentuk tim Task Force New Normal yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 83/SK/PP/DIR/2020 tanggal 18 Mei 2020.

Skenario New Normal PT PP dibagi menjadi empat protokol, yaitu: Working From Office (WFO), Working From Home (WFH), Working From Project (WFP) dan Working From Site (WFS). Protokol tersebut dibuat dengan tujuan untuk memastikan seluruh aktivitas operasi perusahaan baik di kantor, rumah, proyek, dan anak perusahaan beserta afiliasi dapat berjalan dengan baik dan optimal.

“Kami sangat optimistis bisa melaksanakan new normal di lingkungan kerja PT PP. Manajemen berharap dengan dilaksanakannya new normal ini dapat mendorong proses pemulihan ekonomi Indonesia di mana tahapan pemulihan ini rencana akan diterapkan oleh pemerintah dalam beberapa fase," ujar Direktur Utama PT PP Lukman Hidayat, Rabu (3/6).

Saat ini, PT PP telah bersiap menghadapi kehidupan normal baru di lingkungan perusahaan dengan melakukan sosialisasi terhadap empat protokol yang telah disiapkan tim Task Force kepada seluruh manajemen dan karyawan perusahaan.

"Selain itu, protokol tersebut juga akan disosialisasikan kepada pelanggan, pemasok, mitra dan stakeholders perusahaan lainnya," sambung Lukman.

Dalam menghadapi new normal, PT PP terus mengembangkan teknologi digital melalui platform terbaru agar bisa mudah diakses. Perseroan meyakini dengan era new normal ini, perkembangan teknologi digital menjadi kebutuhan utama untuk menjalankan aktivitas operasi dan roda perekonomian di Indonesia bahkan di seluruh dunia.

Untuk mendukung program New Normal, PT PP akan meluncurkan icon PP Ranger dengan campaign #SiaPPBerubah.(chi/jpnn)