Sampai Ibrahimovic Sembuh, Romelu Lukaku Tak Dapat Istirahat

jpnn.com, MANCHESTER - Arsitek tim Manchester United Jose Mourinho memastikan tidak akan mengistirahatkan Romelu Lukaku dalam laga melawan Crystal Palace di Old Trafford, Sabtu (30/9) malam WIB.

Menurut Mourinho, Lukaku adalah satu-satunya pilihan Setan Merah di posisi striker.

Pelatih asal Setubal Portugal itu baru mempertimbangkan akan menginstirahatkan Lukaku saat Zlatan Ibrahomovic sembuh dari cedera.

"Tanpa Zlatan, kami tidak bisa merotasi striker. Marcus Rashford bukan di posisi itu, lain," ujar Mou di Sky Sports.

Sejauh ini, Lukaku selalu menjadi andalan MU di semua kompetisi. Dari sembilan pertandingan, pemain Belgia berusia 24 tahun itu sudah mencetak sepuluh gol.

"Sampai kami memiliki Ibra di dalam tim, saya tidak akan mengistirahatkan Lukaku," pungkas Mourinho. (adk/jpnn)

Jadwal Premier League Sabtu (30/9) WIB

18.30 WIB Huddersfield Town vs Tottenham Hotspur

21.00 WIB Bournemouth vs Leicester City

21.00 WIB Manchester United vs Crystal Palace

21.00 WIB Stoke City vs Southampton

21.00 WIB West Bromwich Albion vs Watford

21.00 WIB West Ham United vs Swansea City

23.30 WIB Chelsea vs Manchester City