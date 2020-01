Samsung Bakal Bekali SSD Eksternal Terbaru dengan Sensor Sidik Jari

jpnn.com, JAKARTA - Samsung baru saja mengumumkan produk SSD T7 Touch terbaru. Produk ini, katanya, dilengkapi sensor sidik jari. Hal itu mereka lakukan untuk melindungi data di dalam perangkat itu agar lebih aman.

"Konsumen yang terus-menerus bepergian untuk melakukan meeting terkait proyek kerja, permainan dan keperluan lainnya dipastikan akan aman membawa konten mereka bersama mereka," kata Vice President Samsung Product Team Mike Mang seperti dilansir Engadget, Kamis (9/1).

Selain dilengkapi sensor sidik jari, SSD T7 Touch juga memiliki perlindungan password dan enkripsi perangkat keras AES 256-bit. Perangkat penyimpanan ini hadir dengan casing logam titanium ramping, hitam atau perak, beratnya hanya 58 gram dan menampung hingga 2TB data.

Perangkat itu juga memiliki memiliki "Motion LED" sehingga pengguna dapat melihat status perangkat dengan cepat.

SSD T7 menawarkan kecepatan yang jauh lebih besar dibandingkan pendahulunya, T5, yang secara konsisten memiliki peringkat di antara SSD portabel terbaik. SSD T7 Touch memiliki kecepatan baca 1.050 MB/detik dan kecepatan tulis 1.000 MB/detik, sehingga menjadikan dua kali lebih cepat dari T5.

Melihat spesifikasi yang ditawarkan terbilang mumpuni jadi wajar saja kalau perangkat ini dinobatkan sebagai penerima penghargaan pada ajang CES 2020 Inovation Awards.

Kabarnya, produsen elektronik asal Korea Selatan itu akan mulai SSD terbarunya pada bulan ini di lebih dari 30 negara. Harga yang ditawarkan 130 dolar AS atau sekitar Rp1,8 juta untuk versi 500 GB, 230 dolar AS atau sekitar Rp3,2 juta untuk kapasitas 1 TB, dan 400 dolar AS atau sekitar Rp5,6 juta. (mg9/jpnn)