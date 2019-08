Samsung Galaxy Note 10 dan Note 10 Plus Diperkenalkan, Ini Perbedaannya!

jpnn.com, JAKARTA - Samsung Galaxy Note 10 series akhirnya resmi diperkenalkan ke publik. Seri terbaru dari handphone premium ini mulai tersedia di pasar pada 23 Agustus mendatang.

“Sejak awal, Galaxy Note telah dikenal sebagai perangkat dengan teknologi dan fitur terbaik dari yang paling baik. Galaxy Note 10 membawa kembali janji ini untuk fans Note yang modern menggunakan smartphone mereka agar produktivitas dan kreativitas terus meningkat,” ungkap President and CEO of IT & Mobile Communications Division, Samsung Electronics, DJ Koh.

Galaxy Note10 diyakini mampu menjawab kebutuhan penggunanya lebih cepat, baik untuk menyelesaikan proyek besar, merekam dan mengedit video, atau bermain gim favorit.

Secara desain, Samsung merancangnya lebih ramping, tipis dan tanpa distraksi. Layar Dynamic AMOLED 1440 x 3040 pixels penuh dari tepi-ke-tepi, hampir tanpa bezel. Potongan kamera depan sangat kecil di tengah layar, sehingga semuanya tampak seimbang.

Untuk pertama kalinya, Samsung menawarkan Galaxy Note dalam dua ukuran, meliputi Note 10 dengan Cinematic Infinity Display berukuran 6.3 inci dan Note 10+ (Plus) hadir dengan layar terbesar yaitu Cinematic Infinity Display 6.8 inci, namun tetap praktis dalam genggaman.

Menunjang produktivitas, Samsung Galaxy Note 10 dibekali S Pen uni-body yang sudah didesain ulang beserta kemampuan baru. Berkat kemampuan Bluetooth low energy dan Air action. Termasuk fitur pendukung seperti Samsung DeX for PC 3 dan link to Windows.

Dari segi kemampuan foto dan video, Galaxy Note10 dibekali kamera depan 10MP F2.2 dan triple kamera belakang ultra wide 16MP F2.2, wide 12MP F1.5 dan telephoto 12MP F2.1. Sementara seri Note10+ dibekali quad kamera sebagai tambahan untuk kamera belakang depht vision camera VGA.