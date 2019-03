Sandiaga Uno Ajak Warga Jakarta Pilih Novita Dewi

jpnn.com, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno sambangi Bukit Duri, Kampung Melayu, Jakarta Selatan. Dalam lawatannya, Sandi meminta calon anggota legislatif (Caleg) Partai Gerindra DKI Daerah Pemilihan (Dapil) 8 Novita Dewi, sering-sering bersilaturahmi dengan warga.

’’Presidennya nomor 02. Calegnya, ibu Novita nomor 3,’’ teriak Sandi dihadapan ratusan warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, Kamis, (21/3).

Sandi mengaku, bahagia dengan program OK OCE, meski dihujat terus oleh pihak sebelah, tapi berdasar ekonom dan keuangan regional Bank Indonesia yang milik pemerintah bahwa bulan Agustus 2018 program prioritas pengembangan UMKM DKI OK OCE sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Pasangan Prabowo Subianto itu menegaskan, warga DKI yang tergabung di OK OCE sudah 90 ribu orang. Menurutnya, OK OCE sudah membuka 29.346 lapangan kerja. ’’Sudah buka berapa lapangan kerja? 29.346 tenaga kerja dibuka oleh OK OCE. Berapa izin usaha mikro kecil yang diterbitkan? 16.734 UMKM, mau bikin nasi uduk, fashion muslim, ekonomi kreatif, semua sudah dinaungkan,’’ jelasnya.

Tak hanya itu, Sandi juga menyebut OK OCE berperan aktif bagi peningkatan ekonomi di DKI. Dia menyebut program itu sudah menyumbang Rp 359 miliar di DKI. Sekarang tumbuh total investasi dari program OK OCE berapa tebak? Rp 359 miliar OK OCE sudah menyumbang pada ekonomi DKI. ’’Alhamdulillah,’’ ucapnya.

Terakhir, dia meminta seluruh masyarakat Jakarta merapatkan barisan di Pemilu nanti. Dia juga berjanji jika terpilih akan menyiapkan Rumah Siap Kerja untuk melatih para calon pekerja di Indonesia. ’’Saya ingatkan tinggal 26 hari, untuk program Siap. Anak muda nggak boleh nganggur. Kami, beri bimbingan metode baik sehingga anak muda punya peluang lapangan kerja,’’ bebernya.

Di tempat yang sama, Novita Dewi mengaku maju sebagai calon anggota DPRD DKI ingin memajukan UMKM dan peran wanita karena perputaran perekonomian dipacu oleh UMKM. Makanya, pelaku usaha menengah harus diberikan pembinaan untuk menjalankan usaha. ’’Saya terimakasih atas dukungan pak Cawapres Sandiaga Uno menjadi anggota DPRD DKI 2019-2024,’’ tandas Novita.

Sebelumnya, Cawapres Sandiaga Uno juga berikan dukung pada Novita Dewi menjadi Anggota DPRD DKI 2019-2024. Saat mengisi acara Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 3 Maret 2019.