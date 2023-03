Sandiaga Uno dan Satgas Siap Tindak Wisatawan Pelanggar Aturan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparerkaf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Bali dan Satuan Tugas (Satgas) siap menindak tegas wisatawan pelanggar aturan.

Hal itu dilakukan guna menjaga keamanan dan kenyamanan sektor pariwisata di Bali yang saat ini kembali bergeliat pascapandemi.

Hal itu diungkapkan Sandiaga Uno pada saat The Weekly Brief With Sandi Uno di Jakarta, Senin (20/3).

Dia mengatakan, pihaknya bergerak cepat bersama Pemprov Bali untuk menangani sebagian kecil dari wisatawan mancanegara yang berulah. Dia menyebut pada tahun lalu mencapai 5,5 juta wisman dan 7,5 juta wisman di tahun 2023.

“Kami akan tindak tegas jika ada pelanggaran hukum. Tapi kami tetap dengan keramahtamahan mengundang wisatawan mancanegara datang ke Indonesia terutama Bali,” ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan komunikasi yang baik melalui kampanye ataupun pendekatan yang engaging akan dapat meminimalisir pelanggaran oleh wisman.

Baca Juga: Kemenparekraf Dukung Penuh Penyelenggaraan IVES

Penyampaian do’s and don’ts juga perlu digiatkan. “Kami akan terus memonitor dan mengevaluasi situasi yang berkembang,” katanya.

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, menjelaskan kenyamanan menjadi hal yang penting di Bali.