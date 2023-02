Kemenparekraf Dukung Penuh Penyelenggaraan IVES

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan dukungan terlaksananya konferensi akbar Indonesia Event Management Summit (IVES) melalui The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona.

"Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak hanya mendukung tetapi juga menghimbau Dinas Pariwisata baik Provinsi, Kotamadya/Kabupaten serta institusi pendidikan untuk turut hadir menyukseskan kegiatan ini agar standar dalam pelaksanaan manajemen acara di Indonesia menjadi lebih baik dan mendatangkan manfaat khususnya bagi para pelaku event di daerah," ujar Menparekraf RI Sandiaga Uno.

IVES yang bertemakan "Connecting and adapting to elevate" ini akan diselenggarakan secara hybrid selama dua hari pada 21-22 Februari 2023 di Jakarta Convention Center.

“Antusiasme para pelaku industri event sangat besar sekali pada pelaksanaan IVES ini. Berdasarkan proyeksi statistik potensi pendapatan penjualan tiket tahun 2023 sebesar 4 triliun rupiah, belum lagi apabila inisiasi acara dilakukan dari tingkat desa, maka potensi ekonomi maupun perputaran uang di Indonesia dari industri event dapat mencapai Rp 60 triliun,” papar Andro Rohmana Putra selaku Project Director IVES.

Konferensi ini akan dihadiri oleh multi-stakeholder pada industri event management di Indonesia yang akan berbagi inspirasi serta pengalamanan mulai dari pengelolaan event/acara, tata panggung, sport tourism, tren acara di masa depan, peluang bisnis dan kekayaan intelektual serta terdapat sesi workshop untuk perencanaan acara hingga penyusunan proposal kreatif dengan tempat yang terbatas.

Beragam asosiasi dan komunitas turut mendukung terlaksananya acara ini, mulai dari ASPERAPI, Forum Backstagers Indonesia, Asosiasi Promotor Musik Indonesia, IVENDO, IPC, IMARINDO, RMI, Komunitas Event Owner hingga Rental Indonesia.

"Penting sekali acara IVES ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan juga para pelaku event, di mana beragam topik akan disajikan termasuk tentang topik yang lagi hangat terkait crowd management dalam manajemen acara maupun konser,” ucap Harry ‘Koko’ Santoso selaku Penasehat IVES.

Penjualan tiket Indonesia Event Management Summit masih tersedia hingga tanggal 19 februari 2023 dan dapat dibeli melalui website https://ives.id maupun kolektif melalui asosiasi maupun komunitas event management di Indonesia.