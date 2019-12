Sandiaga Uno: Jumlah Pengangguran di Jakarta Makin Banyak

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, siswa SMK di Jakarta menghadapi tantangan berat di hadapan mereka. Pasalnya, jumlah pengangguran di ibu kota terus meningkat dalam enam bulan terakhir.

"Enam bulan belakangan ini, angka pengangguran meningkat 50 ribu jiwa di Jakarta," kata Sandiaga Uno saat memberikan pelatihan keterampilan kerja kepada siswa di SMKN 51 Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (4/12).



Tambahan penganggur itu, kata Sandiaga, didominasi lulusan SMK yang sat ini kesulitan memperoleh pekerjaan. Dari hasil analisa pihaknya, peningkatan jumlah penganggur di ibu kota akibat ketiadaan penyesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha.



"Banyak keluhan bahwa anak-anak setelah lulus SMK ini banyak yang nganggur karena tidak tersambungnya skill yang dimiliki. Skill dan industri yang memberikan lapangan pekerjaan, seharusnya ada link and match di antara keduanya," katanya.



Sandiaga mengataka program OK OCE yang dia gagas merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran, bahkan menambah lapangan pekerjaan baru.



"Harapannya, kegiatan OK OCE di SMK ini adalah langkah awal kita untuk mengurangi pengangguran," katanya.



Kehadiran Sandiaga Uno di gedung SMKN 51 Jakarta guna memberikan pelatihan kepada siswa-siswi terkait kewirausahaan. Berbagai macam produk hasil karya siswa-siswi juga ditampilkan dalam acara tersebut.



Materi seputar kewirausahaan dipaparkan langsung Sandiaga kepada ratusan siswa kelas XI dan XII. Tak hanya produk kuliner saja, namum juga karya multimedia hasik kreasi anak-anak juga mendapatkan apresiasi dari Sandiaga. (ant/dil/jpnn)