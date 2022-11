Sasa Siap Ubah Dunia Jadi Lebih Baik Lewat Crazy Kind

jpnn.com, JAKARTA - PT Sasa Inti mengambil tindakan dengan meluncurkan program SASA Crazy Kind.

Lewat cara ini, Sasa menghadirkan trend baru yang berdampak positif, yakni crazy kind.

Dalam program ini SASA akan berbagi kebaikan dengan membagi-bagikan produk Sasa Platinum Care+.

Yaitu produk yang sudah difortifikasi dengan vitamin, mineral dan omega 3 dan dilengkapi dengan kebaikan nutrisi, yang bermanfaat untuk mendukung kelengkapan gizi keluarga Indonesia dan memperbaiki life quality index di Indonesia.

Tidak hanya itu, Sasa Platinum Care+ juga hadir untuk memberikan kebahagiaan melalui makanan lezat yang mudah disajikan.

“Gerakan SASA Crazy Kind ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif dan berkelanjutan, bukan gerakan yang sifatnya hanya sementara. Menurut saya, Sasa Crazy Kind adalah sebuah gerakan yang bagus untuk mengajak teman-teman semua untuk berbuat baik, tidak hanya saat ini, tapi juga diharapkan nantinya akan membentuk sebuah kebiasaan," ujar CEO dan President Director PT Inti Sasa, Rudolf Tjandra.

"Becoming crazy kind is the best way to change the world to be a better place," imbuhnya.

Menurut Rudolf, sebenarnya tidak ada yang salah dengan menjadi kaya raya, tetapi kaya tidak melulu tentang membeli, tetapi juga memberi.